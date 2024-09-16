بعد أن كانت شبه مجانية.. إرتفاع رسوم المعاملات الحكومية يثير غضب المواطنين

مبالغ لرسوم المعاملات في العديد من الحكومية، وتصل في بعض الاحيان لمئات الالاف للمعاملة الواحدة، مما أثار غضب المواطنين شكوا للسومرية عن مشكلتهم.فاستمعوا إلى الشكاوى في التقرير أعلاه.