أولياء الطلاب: لإبعاد المؤسسة التعليمية عن التجارة والاستغلال!

ارتفاع اجور في المدارس الاهلية بمحافظة دفع اولياء الطلبة للمطالبة بوضعِ ضوابط لتحديد رسوم الدراسة، فيما يشدد مراقبون على ضرورة ابعاد المؤسسة التعليمية عن التجارة والاستغلال.بماذا المواطنون؟