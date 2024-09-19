احالة مشروع تأهيل حي الامام الصادق الثاني الى القضاء‎

احال مشروع تأهيل حي الامام الثاني في المحافظة الى بعد تشخيص مخالفة وفساد من خلال قيام الشركة المنفذة بجمع مبالغ إضافية من المواطنين لاتمام المشروع.شاهد ماذا قال لجنة النزاهة بمجلس المحافظة البرقعاوي لكاميرا السومرية في هذا التقرير.