بالفيديو: استمرار الاعمال الاولية لنفق الطوسي في النجف‎

تتواصل الاعمال الأولية لمشروع نفق المركبات في بالنجف حيث يعد النفق الاول من نوعه في المحافظة ومن المقرر ان ينجز خلال ثلاث سنوات.المهندس المنفذ للمشروع يفصل مراحل التنفيذ لكادر .