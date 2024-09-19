حكومة بغداد تفشل بتطبيق مشروع "عدادات المولدات" وتعود لـ "تسعيرة الامبير".

حكومة تفشل بتطبيق مشروع "عدادات المولدات" وتعود لـ "تسعيرة الامبير".



كشف محافظة عن فشل خطة نصب العدادات وضعتها المحلية عند بدء فصل الصيف.

ما القرارات طالب بها مواطنون لانهاء الجدل حول سعر الامبير؟.. شاهد هذا التقرير من .