"القطاع الخاص" يعاني ووعود حكومية غير مُحققة‎

يصارع القطاع في من اجل الاستمرار، وسط غياب الدعم الحكومي للمؤسسات والمصانع باتت متوقفة.شباب عاطلون ومصانع متوقفة: هل تفعيل القطاع هو الحل لإنعاش الاقتصاد العراقي؟.. شاهد ما قال المختصون.