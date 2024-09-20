الأمية ترتفع في العراق... ما السبب؟

تشير الإحصائيات الرسمية إلى زيادة نسبة الأمية في العراق، حيث يُرجع المختصون هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها الفقر والبطالة. الظروف الاقتصادية الصعبة مرت بها أدت إلى تدهور مستوى المعيشة، مما أثر سلبًا على فرص الوصول إلى التعليم.ماذا قال وزير التربية لكادر السومرية؟