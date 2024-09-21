البطالة في واسط ترتفع والوظائف مفقودة!

ظاهرة البطالة... رغم امتلاكها موقعين نفطيين ومنفذا حدوديا الا انها تفتقر للوظائف





دفعت العمالة الاجنبية في محافظة الشباب للهجرة الى العاصمة بحثا عن العمل بسبب انعدام الوظائف وذلك بالرعم من امتلاك المحافظة موقعين نفطيين ومنفذا حدوديا.

ماذا قال الخريجين لكادر السومرية؟