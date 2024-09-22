انهيار الخدمات في قضاء الزبير ومطالبات بمحاسبة المسؤولين

بسبب الفساد المالي والاداري يعاني قضاء بمحافظة من تراجع في الخدمات وانتشار النفايات وطفح الصرف الصحي، فيما يطالب المواطنون بمحاسبة المسؤولين والشركات المتلكئة.ماذا قال المواطنين لكادر السومرية؟