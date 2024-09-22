منطقة "الطي" تعاني سوء الخدمات والمواطنون يرفعون الصوت

على مدى سنوات، لا تزال الطي المحاذية للكاظمية تعاني من إهمال في خدماتها، على الرغم من وعود المسؤولين وصرف مئات الملايين من الدنانير دون تحقيق أي نتائج ملموسة. هذا الوضع أدى إلى تفاقم معاناة السكان الذين يطالبون بتحسين الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والبنية التحتية.مواطنون يشكون من نقص الخدمات. إليكم ما وثقته كاميرا السومرية!