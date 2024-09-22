"حكومة الخدمة" تستعيد ثقة المواطنين بالنظام السياسي

حكومة الخدمة... اشادات بتحركات نحو مشاريع فك الاختناق وتأهيل المستشفيات والطرق.

خلال عامين حققت حكومة مقبولية لدى الشارع بعد الاصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد دفعت بالمواطنين لتسميتها "حكومة الخدمة". وأبرز ما عملت كانت معالجة البطالة والفقر والإصلاح الاقتصادي... إليكم أبرز ما إنجازات في هذا التقرير من السومرية!