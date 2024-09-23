مع قرب موعد التعداد السكاني... مطالبات بانصاف كربلاء

مع قرب موعد التعداد السكاني... مطالبات بانصاف وتلبية استحقاقاتها واحتياجاتها المتزايدة لاهميتها





مع قرب موعد اجراء التعداد السكاني يأمل اهالي ان تكون المرحلة المقبلة منصفة للمحافظة وملبية لاستحقاقاتها واحتياجاتها المتزايدة فيما يرى مراقبون ان التعداد سيعود بالفائدة على لاهميتها. واعتبر المراقبون أنها نقطة تحول لكربلاء.

تابعوا هذا التقرير من السومرية.