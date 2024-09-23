غياب الرقابة يؤخر انجاز المشاريع الخدمية في حي الجامعة!

بسبب غياب الرقابة.. امتعاض من تأخر انجاز في منطقة حي الجامعة





امتعاض في بسبب تاخر انجاز فيما يعزوا اسباب التلكؤ الى غياب الرقابة تنفيذ تلك المشاريع.

ماذا قال المعنيون بهذا الملف لكادر السومرية؟