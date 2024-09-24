اعتراضات على تسلم مجلسِ وحكومة محافظةِ النجف ادارة المطار

رغمَ اصدارِ قرارينِ من مجلسِ محافظةِ بسحبِ الصلاحياتِ من سلطةِ الطيرانِ المدني، وإعادةِ ادارةِ مطارِ للحكومة المحلية، لكن تلكَ القراراتِ لم تُنَفَّذ حتى اللحظة من قبلِ حكومةِ بغداد.فيما لا يحبذُ مراقبونَ تسلمَ المجلسِ وحكومةِ المحافظةِ ادارةَ المطار، الا بإشرافٍ صارمٍ من الحكومةِ المركزيةِ!إليكم ما قاله رئيس لكادر السومرية!