شوارع بغداد تغص بالمتسولين ودعوات لمكافحة الظاهرة

ظاهرة التسول... تقاطعات وشوارع تغص بالمتسولين من اعمار وجنسيات مختلفة







تغص شوارع بالمتسولين من اعمار وجنسيات مختلفة، إذ تشكل ظاهرة التسول واحدة من الحالات السلبية التي يعاني منها الشارع، وسط دعوات بانهائها من خلال اتخاذ اجراءات قانونية بحق المتسولين، رغم الحملات الامنية التي تجري ضد المتسولين بين الحين والاخر التي لم تقلل من حركتهم. ماذا كشفت لكادر السومرية؟