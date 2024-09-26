هل أصبحت الجامعات الأهلية باب للتجارة الربحية؟

لا يهم معدل الطالب مع وجود جامعات اهلية كفيلة بتوفير مقاعد دراسية خصوصاً في المجموعة الطبية، دون اعتماد الرصانة العلمية او مستوى الطالب الدراسي.هل سيؤثر هذا الوضع على المستوى التعليمي في العراق؟ ما رأيكم أنت؟تابعوا هذا التقرير من السومرية