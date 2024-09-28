التميز والإلتزام.. عنوان السومرية في عيدها العشرين!

منذ انطلاقتها في عام 2004 حرصت على ان تكون الى جانب ونقل معاناته ومطالبه بشفافية وموضوعية. وهذا ما ميزها طوال هذه السنوات. إستذكروا معنا في هذا التقرير أبرز المحطات في مسيرتها الإعلامية.