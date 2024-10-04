شوارع بغداد تغرق بالظلام وأزمة الكهرباء تتفاقم

انخفاض تجهيز الايراني يحول شوارع العديد من مناطق لظلام دامس.

مرّة أخرى تخفق وزارة الكهرباء بتجهيز الطاقة للمواطنين، رغم وعود مسؤوليها بزيادة الانتاج من خلال اتخاذ حلول بديلة لانهاء الازمة، وسط استياء كبير من قبل المواطنين لحل هذه المعضلة.



شاهد شوارع العاصمة بعدسة .