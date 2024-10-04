استحواذ غامض على أرض مدرسة في بغداد

استحوذت جهات متنفذة داخل منطقة على احدى الاراضي التابعة لمدرسة ابتدائية تم هدمها لغرض اعادة الاعمار، لتبدأ تلك الجهات المتنفذة بالتخطيط لانشاء ملعب ومقهى شبابي وسط المنازل.ساكنو المنطقة يناشدون عبر كاميرا في التقرير أعلاه.