العراق يفتح حسابات للتبرعات دعماً لغزة ولبنان

استمراراً لنهج العراق، بدعم صمود الشعبين في غزّة ولبنان، فقد قرر مكتب رئيس الوزراء فتح حسابين مصرفيين لإيداع التبرعات التي تسهم في إغاثة الأشقاء، والتخفيف عنهم وسط ظروفهم الصعبة الحالية.كيف بادر رئيس وأعضاء الوزراء؟.. التفاصيل في هذا التقرير من السومرية.