مئات التلاميذ مهددون بالحرمان من دراستهم في البصرة

بجهود ذاتية من قبل أولياء الامور انشئت في قضاء بمحافظة مدرسة كرفانية لكن إنشاءها رافقه الكثير من المعوقات تمثلت بعدم تزويد تلك المدرسة بالمعلمين والمعلمات مرورًا بنقلها الى مكان عن المنطقة بحجة من خط أسلاك الضغط العالي.وجهاء المنطقة وأهالي التلاميذ يشكون تعطيل الطلبة.. شاهد هذا الفيديو من السومرية.