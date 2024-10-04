تداخل الصلاحيات يثير صراعا داخل حكومة الديوانية‎

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تعود إلى الواجهة مجدداً قضية تداخل الصلاحيات بين المحافظة ومجلس المحافظة، مع تجدد الخلاف حول حق تعيين مديري الدوائرِ، فيما يرى مراقبون أن هذه الصراعات تضع مصالح الأحزاب والحسابات السياسية فوق مصلحة المواطن، ما يؤدي إلى تدهورِ الخدمات الأساسية.