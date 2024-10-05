تعثر المشاريع في النجف: 3 مشاريع مكتملة من أصل 160‎

مشاكل عديدة رافقت انجاز مشاريع البنى التحتية في محافظة ادت الى تعطيل اكثر من مئة وخسمين مشروعا في وقت أكدت الحكومة المحلية سعيها لرفع وتيرة العمل رغم الشحة المالية.ماذا قال محافظ لكادر السومرية؟ شاهد التقرير اعلاه.