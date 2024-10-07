وجهاء الدجيل يستقبلون أكثر من 20 عائلة لبنانية

استقبل شيوخ ووجهاء قضاء الدجيل بمحافظة أكثر من عشرين عائلة لبنانية من الحدود السورية وتمّ تقديم الخدمات اللازمة لهم وتوفير السكن الملائم.لاجئون لبنانيون يروون تفاصيل معاناتهم عبر كاميرا .