احتدام المنافسة بين المرشحين للانتخابات البرلمانية في الاقليم

انتخابات برلمان الاقليم... احتدام التنافس بين المرشحين والمفوضية تتوعد المخالفين





مع قرب انتخابات برلمان إقليم كردستان، تحتدم المنافسة بين المرشحين للظفرِ بأصواتِ الناخبين، فيما توعدت المفوضية المرشحين المخالفين لشروط الحملات الدعائية بعقوبات صارمة.