ضابط يبتز المواطنين لاستحصال اتاوات مالية

اهالي التاجي يناشدون "وزارة الداخلية" لانقاذهم من ضابط يبتزهم لاستحصال اتاوات مالية.

اعتداء ومداهمة دون مذكرة قانونية يتعرض لها اهالي منطقة التاجي من قبل قوة امنية تتكون من عدة ضباط ومنتسبين، والغاية استحصال مبالغ مالية منهم دون وجه حق.



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