حملة التشجير مستمرّة مع زرع 200 الف شتلة في النجف

اطلقت الحكومة المحلية في النجف تشجيرِ تهدف الى زيادة المساحات الخضراء ما يسهم في تحسين البيئة العامة وتجميل المدينة وسط مطالبات بعدم اهمال هذا المشروع بعد الانتهاء من التشجير