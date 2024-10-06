هكذا استقبل الحاج محمد اللاجئين اللبنانيين في بغداد

يستعد الحاج محمد لتوفير مسكن آمن للاجئين اللبنانيين الذين هرعوا من لبنان إلى بعد اندلاع الحرب. وتوفير ما يحتاجونه من طعام ودواء. الحاج محمد ، يقول للسومرية بان هذه المبادرة واجب انساني على عاتق جميع .. ما رأيك مبادرة الحاج محمد الإنسانية.