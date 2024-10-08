بعد عام على طوفان الاقصى... المطالبة بجهد دبلوماسي

طوفان الاقصى..مقاومة مستمرّة ومطالبات بجهدٍ دبلوماسي بالتدخل لتهدئة الوتيرة.

بعد مضي عام على طوفان الاقصى، الذي لا يزال مستمرًا واتسعت رقعته، يرى كثيرون ضرورة انبثاق جهد دبلوماسي يهدئ من وتيرة التصعيد الحاصلة بما يضمن تحقيق المصلحة وضمان حقوق الفلسطيني.

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