من لبنان إلى البصرة... رحلة مليئة بالمعاناة

معاناة اللّبنانيين... عائلة حوراء تروي للسومرية رحلة النزوح المليئة بالمشقة.

احتضنت محافظة عددًا من الاسر اللبنانية النازحة جرّاء الحرب في لبنان، حيث روت اسرة حوراء للسومرية مراحل النزوح والمعاناة.