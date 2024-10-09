مدن الزائرين تستقبل اللبنانيين وتقدم الخدمات‎

كربلاء.. مدن الزائرين تستقبل اللاجئين اللبنانيين وتقدم الخدمات.



استقبلت محافظة كربلاء عدد من اللاجئين اللبنانيين بعد نزوحهم جراء العدوان الصهيوني على لبنان، واعربوا عن شكرهم وامتنانهم العميق للشعب العراقي.. شاهد هذا التقرير من .