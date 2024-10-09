الآلاف تزهق ارواحهم سنويا بسبب رداءة الطرق

لا تزال الحوادث المرورية تشكل خطراً كبيراً على ارواح المواطنين خصوصا بعد تسجيل ثلاثة آلاف ضحية خلال عام واحد فقط.فني مركبات يوضح سبب كثرة الحوادث في هذا التقرير من .