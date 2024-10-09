المؤسسات الصحية تعاني نقصا حادا في الادوية‎

حصلت على وثائق ومخاطبات تظهر وجود نقص كبير في الادوية والمستلزمات داخل المؤسسات الصحية، وتكشف الوثائق ان بعض هذه الادوية يتعلق بعلاج امراض خطيرة، نتابع في هذا التقرير.