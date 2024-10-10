العراق يحتضن نازحي لبنان

نازحون لبنانيون يروون الظروف الانسانية الصعبة.

في خضم الأزمة المتفاقمة التي يمر بها لبنان جراء الاعتداء الذي يشنه الكـ_ـان الصهـ.ـيوني يروي النازحون اللبنانيون في محافظة الديوانية اوضاعهم الصعبة والظروف الإنسانية القاسية التي عاشوها في بلادهم حتى وقت النزوح.