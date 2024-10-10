رئاسة البرلمان... استمرار مماطلة الكتل السنية يرتبط بمخاوف استغلال المنصب انتخابيا

رئاسة ... استمرار مماطلة الكتل السنية يرتبط بمخاوف استغلال المنصب انتخابيا

بعد اشهر من الشد والجذب بين الكتل السنية حول منصب رئاسة البرلمان، كشف نواب ان اسباب المماطلة تكمن في الخشية من استغلال المنصب انتخابيا، وهو ما دفع الاطراف المختلفة الى تعطيل سبل الوصول لصيغة حل.