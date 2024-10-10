إجراءات جديدة تخص ملف الكهرباء في بغداد

25 الف مولدة في بغداد سترفع ويحل بدلا عنها مشروع الخصخصة الجديد.

يعتزم مجلس محافظة بغداد إنهاء ملف المولدات الأهلية والحكومية، وتحويلها لنظام الخصخصة عبر شركات متخصصة وبأجور موحدة، وذلك للقضاء على حالات الفساد التي يشهدها هذا الملف.



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