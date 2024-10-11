فضيحة كبرى تطال النفط... والوزير غائب عن السّمع

فضيحة كبرى يشوبها الفساد بزمن الذي لا يعلم شيئًا عن وزارته.

أصدرت توزيع المنتجات النفطية وثيقة تُظهر توجيهًا لمنافذ التوزيع كافة يقضي 25% من حصص زيت الوقود التي كانت المتوقفة عن بعض المعامل لاسباب متعددة ابرزها التهريب. فكيف علّق رئيس النفط والغاز على الموضوع؟