التك تك في واسط: تصاعد التحرش والسرقات يثير مخاوف الأهالي‎

اثارت التحرش والسرقات التي يمارسها بعض اصحاب التك تك في محافظة مخاوف الاهالي مطالبين القيادات بتكثيف الجهود للحد من هذه الحالات.هل ستتخذ السلطات خطوات جادة للحد من هذه الظواهر السلبية، أم ستستمر هذه التجاوزات دون رادع؟.. شاهد هذا الفيديو من .