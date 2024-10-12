استعدادا للطوارئ.. الدفاع المدني ينفذ تدريبات مكثفة

نظمت فرق المدني تدريبات تحاكي استعداد قواطعها في التعامل مع الحالات الطارئة، هذه الخطوة تأتي تزامنا مع رفع درجة التأهب إثر التداعيات التي تمر بها المنطقة.اليك ما قاله مدير المدني لكادر في هذا التقرير.