مجسرات ساحة عدن في بغداد تساهم بتخفيف الزخم المروري

مواطنون: المشروع اسهم بتخفيف الزخم المروري بشكل كبير.

مشروع مجسرات عدن ربط مناطق والحرية وحي العدل اضافةً لشارع مطار المثنى، ليمنح المواطن املا بعد معاناة من الزحامات امتدت لسنين. إليكم آراء المواطنين بهذا المشروع في التقرير من .