إرتفاع أسعار الدولار تسبب بتراجع أجور عمال واسط

ارتفاع اسعار يتسبب بتراجع الاجور المستحصلة وتضاؤل فرص العمل.

لا يؤثر ارتفاع على وأسعار السلع فقط، بل يلتهم أيضاً أجور المواطنين وهذا ما عبّر عنه عمال محافظة في هذا التقرير من .. فهل سيبقى العامل بين مطرقة العمالة الاجنبية وسندان الأجور؟