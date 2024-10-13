شاب يُقتل على يد "ضابط" بسبب عدم تسليم دراجته!

"أطلق ضابط في ثلاث طلقات نارية على الشاب محمد، الذي فقد حياته بسبب رفضه دراجته النارية لقاطع المرور. وعثر عليه أهله مرميًا داخل بعد أن تركت الدورية جثته هناك".ماذا قال أهل وأقارب لكادر السومرية؟