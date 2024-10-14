لجنة النزاهة في البصرة تفتح تحقيق بملف العمالة الأجنبية.. ماذا عن العراقيين المتخريجين؟

توعدت في مجلسِ بفتحِ تحقيق بملف العمالة الاجنبية بعد تزايد أعدادهم في وقت يفترش الخريجون الارض امام ديوانِ بحثًا عن تعيين.. فهل ستنتهي هذه الأزمة قريباً؟ ما رأيكم؟تابعوا التفاصيل في هذا التقرير من .