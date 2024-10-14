منطقة بحر النجف... محمية طبيعية أو مكان للاستثمار؟

أثار قرار باعتبار منطقة بحرِ محمية طبيعية حفيظة اصحاب مزارعِ الاسماك ومربي المواشي اضافة الى رفض مجلس ما دفع الوزارة الى اعادة النظرِ في القرار.. أنتم ما رأيكم؟ هل يجب أن تكون محمية طبيعية لا يمكن الاستثمار فيها؟إليكم ما قالوه رئيس الزراعة ومدير وصاحب مزرعة في هذا التقرير من .