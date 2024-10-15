ازمة كاز خانقة بعد توقف مصفى كربلاء

تواجه أزمة حادة بسبب توقف المصفى الرئيس عن العمل للأسبوع الثالث على التوالي نتيجة أعطال فنية. هذا التوقف يهدد إمدادات المحلية من المنتجات النفطية، مما من قلق المواطنين حيال توافر هذه المنتجات في ظل الحاجة المتزايدة لها.ماذا قال المواطنون لكادر السومرية؟