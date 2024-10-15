سحب الغاز السامة تغطي بغداد... وتحذيرات من مخاطر صحية

تستمر ظاهرة انتشار الغازات ذات الروائح الكبريتية في السيطرة على مشهد ليلاً، رغم الجهود الحكومية لمعالجة هذه الأزمة. وقد حذرت النيابية من خطورة الوضع، مؤكدة أن هذه الغازات قد تؤدي إلى أمراض خطيرة تؤثر على الجهاز التنفسي.ماذا كشف باسم الغرابي، عضو النيابية للسومرية؟