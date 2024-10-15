تلكؤ في انجاز مشروع الكاميرات يرفع من عدد الجرائم!

تكلف مشروع الكاميرات في الدين أكثر من وعشرين مليار دينار، ورغم ذلك فإن العمل به قد تعطل منذ أكثر من خمس سنوات. يأتي ذلك في وقت تستمر فيه الجرائم التي تُسجل ضد مجهول بكثرة.ماذا قال المعنيون في هذا الملف لكادر السومرية؟