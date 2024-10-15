تقنيات جديدة لتسهيل معاملات المواطنين في الكرادة!

تسعى بلدية إلى استخدام تقنيات حديثة لتسهيل معاملات المواطنين ومراجعاتهم، بهدف على روتين الدوائر الحكومية. تهدف هذه الخطوة إلى تسريع إكمال المراجعات وتقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة وسهولة.ما رأي المواطنين في هذه الاجراءات؟ تابعوا هذا التقرير من السومرية!