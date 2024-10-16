11 مليونا ونصف.. بغداد تسجل ارتفاعا بعدد السكان يقابله ضعف بالخدمات المقدمة لهم.

تسجل تصاعدا بعدد السكان الذي وصل لاحد عشر مليونا ونصف، يقابله ضعف بالخدمات المقدمة التي باتت لا تلبي احتياجات المواطنين.هل ستتمكن الحكومة من مواجهة التحديات؟.. شاهد التفاصيل في هذا التقرير من .