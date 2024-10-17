صمتٌ انتخابي في كردستان قبل اقتراع عاصف

دخلت محافظات اقليم في صمت انتخابي حتّى يوم المقبل أي موعد الاقتراع. ويستعدّ الناخبون للادلاء بأصواتهم وسط تنافس محتدم بين المرشحين.فكيف هي أجواء المنافسة بين المرشحين؟